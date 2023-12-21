Компания Volvo планирует привлечь к производству собственных авто промышленные роботы-манипуляторы фирмы ABB, чтобы улучшить конвейерную линию по производству электромобилей. роботы будут использоваться на предприятиях Volvo в Торсланде (Швеция) и Дацине (Китай).

Volvo Cars использует на своих заводах более 1300 промышленных роботов от ABB, которые помогут создать электромобили нового поколения. Эти роботы являются частью новой линейки модульных промышленных роботов, которые имеют взаимозаменяемые звенья, позволяющие пользователям легко изменять размер и охват каждой модели.

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Роботы пригодны для полезной нагрузки от 150 кг до 310 кг, с радиусом действия от 2,5 м до 3,2 м. Ожидается, что роботы помогут сэкономить более 20% энергии на этих объектах.

"Историческая трансформация автомобильной промышленности, вызванная ростом потребительского спроса на электромобили и желанием работать более экологично, создает новые возможности, а также вызовы для мировых производителей. Volvo Cars демонстрирует нашу общую направленность на обеспечение более экологичного производства.", - заявил Марк Сегура, президент ABB Robotics.

ABB является ведущим брендом на рынке с самой современной робототехникой. Эта корпорация швейцарского происхождения предоставляет решения для автоматизации, оптимизирующие производственную производительность и энергоэффективность. Их оборудование является простым в использовании и поддержке.

Первое развертывание этих роботов на предприятиях Volvo Cars состоится в начале 2024 года, и скорее всего будут привлечены к производству совершенно новых Volvo EX30 и Volvo EX90.