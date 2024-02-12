Базовая версия компактного кроссовера класса B-SUV оценена в 32 000 евро.

Начиная с 19 февраля 2024 года в Украине начнутся продажи электрокроссовера нового поколения Volvo EX30. Благодаря ему шведский производитель предлагает существенно увеличить продажи Volvo и расширить клиентскую базу. Ведь планы на 2024 год – продать в мире 200 000 автомобилей EX30.

В Украине планы продаж автомобиля Volvo EX30 значительно скромнее – всего три сотни в год. Однако уже сейчас, до официальной премьеры, заключено 80 контрактов на покупку этого автомобиля. По словам бренд-директора Volvo Cars в Украине компании Winner Imports Ukraine Артема Ткаченко, эта модель должна привлечь молодых клиентов в возрасте 25-34 лет, владельцами должны стать не менее 70% людей, которые ранее владели другими марками автомобилей.

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Volvo EX30 создан на полностью новой электрической платформе SEA в течение рекордно короткого срока – от начала проектирования до выпуска прошло всего три года. Кроссовер имеет огромное количество инноваций, которые вобрали в себя все достижения автопрома за последнее время.

В частности, EX30 можно открыть с помощью трех типов ключей – брелока, карточки или телефона. В салоне есть только один дисплей – центральный, а панели приборов или проекционного дисплея нет. Поэтому вся информация и функции меняются с помощью большого экрана посередине и кнопок на руле. Например, сиденья регулируется в 12 позиций, а для быстрого настаивания есть джойстик, который тоже можно запрограммировать с дисплея.

Естественно, что огромное внимание уделено безопасности – в автомобиле несколько камер, 12 ультразвуковых датчиков и 5 радаров, которые обеспечивают постоянный контроль вокруг машины и внутри. Например, камера идентификации водителя включает предупреждения, анализируя движение глаз, скорость век, движения головы человека с другой информацией – интенсивностью движения на дороге. Поэтому если водитель отвернулся, система сначала предупредит его, а при отсутствии реакции даже самостоятельно может остановиться.

Салон автомобиля создан преимущественно из переработанных материалов. Кожи нет, а вставки из экокожи "Нордик" производятся из смолы деревьев и переработанного пластика. Более того, ткань салона не отрезается при пошиве, а печатается на 3D-принтере для уменьшения отходов производства.

Во время короткого тест-драйва на Volvo XC 30 оказалось несколько интересных ходовых характеристик. В частности, динамика разгона действительно поражает, ведь в зависимости от версии она составляет от 3,6 до 5,7 секунды до сотни. Задний привод позволяет на мокрой дороге даже "вильнуть хвостом", хотя электроника держит траекторию.

Подвеска очень комфортная, энергоемкая, управление точное и прогнозируемое, его характеристики можно менять. Отсутствие центральной приборной панели необычно, ведь даже показатели скорости отображаются на центральном дисплее. В целом, на передних сиденьях просторно, а вот задний ряд не для дальних поездок. Производитель декларирует 170 мм клиренса и отличную проходимость в его пределах.

В Украине Volvo XC 30 предлагается в нескольких исполнениях – с задним и полным приводом, различными комплектациями (Core, Plus или Ultra) и батареями. Базовая версия заднеприводная, с двигателем мощностью 272 л.с. и батареей на 51 кВт*ч. У нее пробег на одном заряде 344 км, то есть авто предназначено в основном для города. Батарея на 69 кВт*ч позволяет получить запас хода 472 км на заднем приводе или 450 – на полном. Самая мощная версия оборудована дополнительно к заднему еще и передним двигателем на 156 л.с. и позволяет разогнаться до сотни за 3,6 секунды.

На зарядке с переменным током мощностью до 155 kW электромобиль с 10 до 80% заряжается за 25-27 минут. Среди других интересных особенностей Volvo XC 30 – гарантия на батарею 8 лет или 160 тысяч км, ремонт батареи при повреждении вместо замены, а также бесплатный сервис в течение трех лет. Кроме того, производитель гарантирует, что автомобилю в течение его жизненного цикла понадобится только одна батарея, менять ее не будет необходимости. Сейчас Volvo XC 30 производят в Китае, однако уже в ближайшее время его будут собирать и в Европе.

Напомним, что Volvo закупила 1300 роботов для производства электромобилей.