Китайский производитель автомобилей BYD показал электрический кроссовер e2 Honor Edition по цене ниже 13 000 долларов США, а на остальные еще существеннее снизил цены. Правда, пока что на внутреннем рынке.

Решительное наступление BYD на технику с двигателями внутреннего сгорания готовилось давно и целенаправленно. В феврале производитель забросил пробный камень в виде нового Qin Plus EV, цена которого начинается примерно от 15 000 долларов.

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С тех пор BYD ввел новое снижение цен на несколько своих бестселлеров. Продолжение видим в выпущенном новом Dolphin EV Honor Edition по цене от 13 900 долларов.

Однако и это не предел. Самый дешевый электромобиль BYD, Seagull (Dolphin mini), теперь еще доступнее по цене от 9 700 долларов. Теперь BYD запускает еще один доступный электромобиль Honor Edition.

Очередной этап "освободительной борьбы" против автомобилей с ДВС продолжила нынешняя модель Honor Edition e2. Она предлагается в двух комплектациях (комфорт и люкс) с "впечатляющей" стартовой ценой 12 400 долларов, что на 1500 долларов дешевле предшественницы.

Новый e2 от BYD (на фото вверху) построен на платформе 3.0 с электрической силовой установкой 8-в-1. Он также питается от батареи Blade от BYD со встроенной тепловой помпой и возможностью быстрой зарядки. Электрический кроссовер за $12 400 имеет несколько обновлений дизайна, включая закрытую переднюю решетку, изящные фары и дополнительные воздухозаборники.

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При длине 4260 мм, ширине 1760 мм и высоте 1530 мм новый BYD e2 примерно такой же, как Volvo EX30 (4233 х 1869 x 1555 мм).

С минималистичным дизайном интерьера e2 предлагается с новым 10,1-дюймовым экраном в комплектации Comfort или 12,8-дюймовым экраном в модели Luxury. Обе модели оснащены 8,8-дюймовым дисплеем водителя.

Производитель достигает дешевизны благодаря тому, что почти все компоненты автомобиля изготавливает собственными силами.

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Появилась информация о скором появлении у BYD новой электрической платформы 4.0, которая еще больше сократит затраты на электромобили. Тем самым китайский производитель уже отбирает долю рынка у автопроизводителей в ключевых зарубежных регионах. Компания "только начинает работать в Европе" и планирует утроить свою долю рынка к 2025 году.