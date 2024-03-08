Британці скаржаться на складність ремонту китайських автомобілів. Страхові компанії відмовляються страхувати їх, а сервісні центри не знають, як ремонтувати.

Китайські машини не хочуть страхувати в Європі через труднощі з ремонтом. Як пише видання Auto Express, іноді автомобілі з Піднебесної списують у «тотал» з будь-яких дрібниць, хоча моделі американських або європейських марок з аналогічними пошкодженнями легко ремонтуються.

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Марки з Китаю страждають на хронічні недопостачання запчастин. Але ще більше проблем завдає відсутність зрозумілих англійцям інструкцій з ремонту. Підхід до ремонту авто в Китаї та Британії сильно відрізняється.

Британський ринок страхування автомобілів, як пише Auto Express, виходить із положення, що будь-який ремонт здійснюватиметься за стандартами виробника. Однак для більшості китайських моделей відсутні детальні описи, як і що потрібно робити в тому чи іншому випадку. У Китаї вони й не потрібні, оскільки проблеми вирішують заміною модулів та агрегатів. Наприклад, при ударі збоку змінюють всю боковину повністю, хоча в Європі це буде просто невигідно і машину відправлять в брухт.

І такі проблеми є не тільки у китайських марок, що нещодавно вийшли на європейський ринок, але навіть у споконвічно британської MG, яка з 2005 року належить концерну SAIC. На деяких її моделях механікам незрозуміло, як зробити розвал-сходження, а для інших складно знайти запчастини. Втім, нові гравці з Піднебесної все ж таки вчаться на помилках попередників.

В Omoda, яка ось-ось вийде на ринок Великобританії з кросовером 5, вирішили спочатку поспілкуватися з представниками сервісних центрів та страхових. В результаті компанія розробила логістичний план, у якому прописала постійну наявність запасних батарей та доступність інших деталей протягом 48 годин.