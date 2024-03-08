Британцы жалуются на сложность ремонта китайских автомобилей. Страховые компании отказываются страховать их, а сервисные центры не знают, как ремонтировать.

Китайские машины не хотят страховать в Европе из-за трудностей с ремонтом. Как пишет издание Auto Express, иногда автомобили из Поднебесной списывают в "тотал" по любым мелочам, хотя модели американских или европейских марок с аналогичными повреждениями легко ремонтируются.

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Марки из Китая страдают хроническими недопоставками запчастей. Но еще больше проблем доставляет отсутствие понятных англичанам инструкций по ремонту. Подход к ремонту авто в Китае и Британии сильно отличается.

Британский рынок страхования автомобилей, как пишет Auto Express, исходит из положения, что любой ремонт будет осуществляться по стандартам производителя. Однако для большинства китайских моделей отсутствуют детальные описания, как и что нужно делать в том или ином случае. В Китае они и не нужны, поскольку проблемы решают заменой модулей и агрегатов. Например, при ударе сбоку меняют всю боковину полностью, хотя в Европе это будет просто невыгодно и машину отправят в лом.

И такие проблемы есть не только у китайских марок, недавно вышедших на европейский рынок, но даже у исконно британской MG, которая с 2005 года принадлежит концерну SAIC. На некоторых ее моделях механикам непонятно, как сделать развал-схождение, а для других сложно найти запчасти. Впрочем, новые игроки из Поднебесной все же учатся на ошибках предшественников.

В Omoda, которая вот-вот выйдет на рынок Великобритании с кроссовером 5, решили сначала пообщаться с представителями сервисных центров и страховых. В результате компания разработала логистический план, в котором прописала постоянное наличие запасных батарей и доступность других деталей в течение 48 часов.