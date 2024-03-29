Компанія BYD готує плагін-гібридну модель Qin L, яка буде оснащено гібридною системою п’ятого покоління під назвою DM. Водночас компанія Geely представила нову генерацію системи Thor й обидва автовиробники стверджують, що тепер їх плагіни здатні подолати до 2000 км за умови повного заряду батареї та баку пального.

Голова BYD заявив, що розробка технології вже на фінальному етапі й вона буде представлена у травні. Повідомляється, що інженерам вдалось знизити витрату до 2,9 літра на 100 кілометрів.

Читайте також: Китайський BYD привозить автомобілі до споживачів пошкодженими

Однак, показник витрат суттєво залежать від розмірів автомобіля, а тому BYD Qin L, який першим отримає цю систему, матиме вищу витрату пального. Компанія Geely повідомила, що їх систему Thor впровадять до кінця цього року й вона матиме аналогічні показники запасу ходу та витрати палива.

Geely Galaxy L7, який постачається з поточною системою Geely Thor 8848

Останнього вдалось досягти завдяки новому бензиновому мотору, який, як повідомляється, стане найбільш теплоефективним двигуном за всю історію виробництва з ефективністю 46%. Наразі актуальна гібридна система Geely Thor 8848 пропонується з двигуном, ефективність якого становить 44%.

Очікується, що Geely запровадить нову гібридну установку в новій моделі Galaxy. Раніше повідомлялося, що компанія готується презентувати три нові моделі: компактний електрокросовер E5, більший електричний кросовер та PHEV. Останній може отримати назву Galaxy L5 та цінник в 27 000 доларів.

Також цікаво: Renault та Geely будуть разом розробляти гібридні двигуни

Цифри про запас ходу в 2000 км справді вражають, однак, автовиробники поки не надали жодного підтвердження цьому. До того ж цикл CLTC, за яким обчислюють діапазон в Китаї, орієнтований на повільну міську їзду, а тому реальний показник може виявитись значно нижчим.