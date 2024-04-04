Китайський бренд BYD планує презентувати перший власний середньорозмірний електричний пікап в кінці цього року, однак зображення прототипа вже з’явились в мережі.

Компанія планує розширювати свою популярність та впізнаваність на світових ринках, після того, як BYD став лідером з продажів електромобілів у світі в 2023 році, обійшовши Tesla.

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Хоч Tesla повернула собі лідерство після першого кварталу 2024 року, BYD все ще планує отримати 50% ринку електромобілів в Китаї, запустити виробництво в Таїланді та представити кілька нових моделей.

Деякі з них, зокрема новий пікап, мають бути представлені у Європі. Зображенням новинки поділились колеги з CnEVPost. Повідомляється, що компанія має намір продавати його по всьому світу, а сам пікап більший за новий Toyota Hilux.

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Подейкують, що пікап презентують під новим брендом BYD «F», який також відомий як Formula Bao та Fang Cheng Bao. Точні характеристики моделі поки не відомі.

Цікаво, що в Китаї пікапи класифікують як легкі вантажівки й уряд наклав на цей клас декілька суттєвих обмежень. Тому, можливо, це стало ще однією з причин, чому компанія вирішила продавати його на інших світових ринках.

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Конкурентом пікапа від BYD можна вважати модель Radar RD6, розроблену компанією Geely. Модель продається з 2022 року й, що показово, Geely також не займалася маркетингом авто в Китаї, а зосередилась на продажах RD6 на світових ринках, налагодивши торік виробництво автомобіля в Лаосі.