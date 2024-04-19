Еще в январе BYD анонсировала две недорогие и массовые модели. Сейчас очередь дошла до гибридного автомобиля BYD Qin L.

Перед нами уже третье поколение модели Qin, которая сначала выросла из Короллы. Но уже во втором поколении образца 2018 этот седан стал самостоятельным, а теперь еще и симпатичным и технологичным. Габаритные размеры заметно выросли: длина больше на 65 мм (теперь 4830 мм), а ширина – на 63 мм (1900 мм), хотя высота не изменилась (1495 мм). Колесная база растянута на 72 мм до 2790 мм. То есть, теперь Qin почти дорос до Camry.

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В целом экстерьер соответствует современному корпоративному стилю BYD. Дизайнеры хорошо поработали над пропорциями. В зависимости от комплектации BYD Qin L может иметь колеса диаметром от 16 до 18 дюймов. Салон - без неожиданностей: виртуальные приборы, большой "телевизор" по центру, компактный джойстик управления трансмиссией.

В гибридном седане BYD Qin L применена фирменная силовая установка DM-i пятого поколения. В ее состав входит атмосферный четырехцилиндровый двигатель 1.5 (101 л.с.), но за вращение передних колес в основном отвечает тяговый электромотор. У базовой версии он выдает 163 л.с., у остальных - 218 л.с. Вместимость тяговой батареи - 10,1 или 15,9 кВт-ч соответственно, предусмотрена зарядка от розетки. В первом случае дальность хода в электрическом режиме составит 60 км, во втором – 90 км. Другие характеристики пока не раскрыты. Чисто бензиновых версий точно не будет, от выпуска таких машин компания BYD отказалась.

Гибридный седан BYD Qin L будет полноценно представлен на Пекинском автосалоне в конце апреля. Тогда же станут известны точные цены, а пока что китайская пресса сообщает, что за базовую версию будут просить около 120 тысяч юаней ($16 600). Для сравнения в Украине цены на гибридную Toyota Corolla стартуют с 1 284 120 грн ($32 300).