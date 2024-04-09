BYD получает около 1250 долларов прибыли с каждой машины, а Tesla - 8250 долларов. Это данные за 2023 год.

BYD в среднем получает чистую прибыль в размере около 1250 долларов с продажи каждой машины, согласно данным Late Finance. Tesla, с другой стороны, получает более 8250 долларов США на автомобиль, исходя из чистой прибыли в 14,9 миллиардов долларов и продаж 1,81 миллиона автомобилей в 2023 году.

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Это показывает, что BYD зарабатывает на большом объеме продаж. В прошлом году BYD продала в Китае 2 706 075 автомобилей, следующим по величине стала Tesla с 603 664 автомобилями. Продажи Leapmotor, занимающей десятое место, составили 144 155 штук.

Несмотря на низкий уровень прибыли в 2023 году, BYD фактически увеличила уровень прибыли по сравнению с предыдущими годами. С конца 2019 года денежные резервы BYD увеличились в восемь раз. До 2021 года компания фактически не зарабатывала продажи машин. А в 2022 году вышла на уровень прибыли около 750 долларов на машину.