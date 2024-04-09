BYD отримує близько 1250 доларів прибутку з кожної машини, а Tesla - 8250 доларів. Це дані за 2023 рік.

BYD у середньому отримує чистий прибуток у розмірі близько 1250 доларів із продажу кожної машини, згідно з даними Late Finance. Tesla, з іншого боку, отримує понад 8250 доларів США на автомобіль, виходячи з чистого прибутку в 14,9 мільярдів доларів та продажів 1,81 мільйона автомобілів у 2023 році.

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Це показує, що BYD заробляє на великому об’ємі продажів. Минулого року BYD продала в Китаї 2 706 075 автомобілів, наступним за величиною стала Tesla із 603 664 автомобілями. Продаж Leapmotor, що займає десяте місце, склали 144 155 штук.

Незважаючи на низький рівень прибутку у 2023 році, BYD фактично збільшила рівень прибутку порівняно з попередніми роками. З кінця 2019 року грошові резерви BYD збільшилися у вісім разів. До 2021 року компанія фактично не заробляла продажу машин. А 2022 року вийшла на рівень прибутку близько 750 доларів на машину.