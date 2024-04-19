Ще в січні BYD анонсувала дві недорогі та масові моделі. Наразі черга дійшла до гібридного автомобіля BYD Qin L.

Перед нами вже третє покоління моделі Qin, яка спочатку виросла з Королли. Але вже у другому поколінні зразка 2018 цей седан став самостійним, а тепер ще й симпатичним та технологічним. Габаритні розміри помітно зросли: довжина більша на 65 мм (тепер 4830 мм), а ширина – на 63 мм (1900 мм), хоча висота не змінилася (1495 мм). Колісна база розтягнута на 72 мм до 2790 мм. Тобто, тепер Qin майже доріс до Camry.

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Загалом екстер'єр відповідає сучасному корпоративному стилю BYD. Дизайнери добре попрацювали над пропорціями. Залежно від комплектації BYD Qin L може мати колеса діаметром від 16 до 18 дюймів. Салон - без несподіванок: віртуальні прилади, великий "телевізор" по центру, компактний джойстик управління трансмісією.

У гібридному седані BYD Qin L застосовано фірмову силову установку DM-i п'ятого покоління. До її складу входить атмосферний чотирициліндровий двигун 1.5 (101 к.с.), але за обертання передніх коліс здебільшого відповідає тяговий електромотор. У базової версії він видає 163 к.с., у решти - 218 к.с. Місткість тягової батареї - 10,1 або 15,9 кВт·год відповідно, передбачена зарядка від розетки. У першому випадку дальність ходу в електричному режимі становитиме 60 км, у другому – 90 км. Інші характеристики поки що не розкриті. Чисто бензинових версій точно не буде, від випуску таких машин компанія BYD відмовилася.

Гібридний седан BYD Qin L буде повноцінно представлений на Пекінському автосалоні наприкінці квітня. Тоді ж стануть відомі точні ціни, а поки що китайська преса повідомляє, що за базову версію проситимуть близько 120 тисяч юанів ($16 600). Для порівняння в Україні ціни на гібридну Toyota Corolla стартують з 1 284 120 грн ($32 300).