Китайская компания Zongshen подала документы на одобрение типа для новенькой пары подготовленных к выпуску 149-кубовых мотоциклов под брендом брендом "Zonsen".

Ожидается, что двухколесные машины, каждая из которых имеет название ZS150, будет иметь размер Grom и начнет конкурировать с Honda и CFMoto. Об этом пишет Cycle World.

Именно от этих знаменитых байков позаимствованы отдельные элементы, в т.ч. ретро-стиль: знатоки мототехники найдут в китайских новичках черты оригинальной Honda Monkey 1961 года или успешной в последнее десятилетие Grom.

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Из достоверных источников стало известно, что документы одобрения типа содержат все основные спецификации для двух моделей. Как и CFMoto Papio CL и SS, один является машиной в стиле трейл, а другой является репликой на ретро-спортбайк.

Zongshen ZS150 B с элементами ретро-стиля и как 150cc конкурент Grom. Фото: Zongshen

А вот под обшивкой они идентичны. Одноцилиндровые двигатели имеют диаметр отверстия 57 мм, что соответствует Papio, но там, где CFMoto имеет ход 49,4 мм, мотоциклы Zongshen имеют бросок примерно 58,4 мм, что позволяет достичь общей мощности 149 куб. Дополнительные 13 куб. см по сравнению с 126-кубовыми машинами CFMoto помогают Zongshens достичь пика в 10,5 л.с., что немного больше, чем 9,4 л.с. Papio.

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При этом оба байка немного тяжелее машин CFMoto: модель в стиле трейл достигает 120 кг, а гоночная версия – 121 кг. Для сравнения, каждая из двух моделей Papio весит 114 кг. Как и CFMotos, каждый Zongshen ZS150 использует 12-дюймовые колеса, обтянутые резиной 120/70 спереди и 130/70 сзади. Подвеска состоит из перевернутых вилок спереди и моноамортизаторов сзади, опять же, как в CFMotos, а тормоза имеют диски на каждом конце со стандартной ABS.

Версия ZS150 действительно больше похожа на Honda Monkey или CFMoto Pappio CL. Фото: Zongshen

Во внешнем виде обнаженная версия ZS150 черпает вдохновение из Monkey и Gorilla от Honda, создавая больше атмосферы 60-х или 70-х годов, чем Papio CL, вдохновленный 1980-ми. Однако есть современные штрихи, включая характерный дизайн фар с открытым обручем светодиодных ходовых огней над крошечным основным световым блоком.

Honda Monkey мгновенно стала хитом, когда ее снова представили в 2018 году (слева) и CFMoto Pappio SS, что уже продается в США (справа). Коллаж: Авто24



Версия с обтекателем со словом "Vintage" на обтекателе на самом деле выглядит менее старомодной. Добавление боковых панелей и одноместного хвостового блока, а также нижние, более узкие дуги с зеркалами на конце создают интригующий стиль с намеком на ретрофутуризм в стиле стимпанк.