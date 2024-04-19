Итальянский производитель мотоциклов Piaggio & C. SpA к своему 140-летию разработал и выпускает эксклюзивную партию модели Vespa 140th из семейства самого известного и распространенного в мире мотороллера.

Коллекционеры и поклонники бренда уже стали в очередь, разместив заявки на приобретение этого байка. Однако из-за ограниченного тиража не всем повезет. В своем официальном сообщении производитель предупредил – будет произведено всего 140 единиц Vespa 140th. Цифровой индекс модели соответствует количеству лет компании-юбиляра.

Piaggio Style Center создал модель в той же стилистике, что и предыдущие машины этой марки, но в осовремененном дизайне. Из-за этого скутеру суждено было стать чрезвычайно редкой моделью и иметь большой спрос.

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Мотороллер будут отпускать только в дни Всемирного фестиваля Vespa World Days 2024 (18 - 21 апреля), который собирает тысячи Vespisti, то есть поклонников мотороллеров Vespa, а также национальные клубы Vespa из 66 стран. Появление такого количества людей понятно, поскольку итальянский производитель скутеров под названием Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi известен во всем мире, а в Европе он контролирует 40 процентов рынка.

Vespa 140th от Piaggio создана на базе Vespa Gtv в знак уважения к наиболее классическим и ярким формам истории Vespa. Дизайнеры и инженеры стремились совместить легенду и современность, где низкая фара и обнаженный трубчатый руль сочетаются со спортивной отделкой и высокотехнологичным оборудованием.

Специальная версия характеризуется голубым и светло-голубым цветами на белом корпусе – традиционными цветами Piaggio Group. Они взаимодействуют с традиционной графикой, новой монограммой Vespa и праздничным логотипом 140-летия.

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Цвета подчеркивают классическую ливрею на переднем щитке, присущую каждой Vespa, разработанной с тройными воздухозаборниками с обеих сторон и центральными решетками. Передний обтекатель также напоминает о спортивном духе, который вдохновляет Gtv.

Сиденья также сделали синим с двойной строчкой шва "тон в тон". Колесные диски синего цвета со светло-голубыми вставками также посвящены этой модели. Эстетику новой Vespa 140th от Piaggio дополняют черные отделки профилей кузова, зеркал, глушителя и откидных подножек пассажира.

Каждая единица идентифицирована по пронумерованной праздничной таблице, расположенной на заднем щите, и усиленным логотипом – 140 лет.

Новая Vespa 140th от Piaggio оснащена мощным одноцилиндровым двигателем мощностью 17,5 кВт/23,8 л. с. Максимальный крутящий момент при 5250 об/мин достигает 26 Нм. Он соответствует экологическому стандарту Евро-5 и считается самым эффективным двигателем, который устанавливается на Vespa. На 30,3 километра расходует литр топлива.

Световые блоки полностью светодиодные, включая характерную низкую фару, тогда как приборы сохраняют элегантную круглую форму. Правда, в нынешнем исполнении они полностью цифровые.

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Удобство и практичность подчеркивается внедрением системы "без ключа", которая позволяет включать зажигание без использования традиционного ключа. Что касается безопасности, то мотороллер стандартно оснащен электронным контролем тяги ASR и антиблокировочной тормозной системой ABS.

Производитель сразу сообщил, что бронирование Vespa 140th не дает гарантию автоматического приобретения редкого эксклюзива. Со всеми клиентами, разместившими заказ и которым повезет, менеджеры свяжутся в понедельник, 22 апреля 2024 года.

Фото: Vespa