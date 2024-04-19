Італійський виробник мотоциклів Piaggio & C. SpA до свого 140-річчя розробив і випускає ексклюзивну партію моделі Vespa 140th з сімейства найвідомішого та найпоширенішого у світі моторолера.

Колекціонери та шанувальники бренду вже стали в чергу, розмістивши заявки на придбання цього байка. Однак через обмежений тираж не всім пощастить. У своєму офіційному повідомленні виробник попередив – буде зроблено всього 140 одиниць Vespa 140th. Цифровий індекс моделі відповідає кількості років компанії-ювіляра.

Piaggio Style Center створив модель у тій же стилістиці, що й попередні машини цієї марки, але в осучасненому дизайні. Через це скутеру судилося стати надзвичайно рідкісною моделлю та мати неабиякий попит.

Читайте також Який штраф передбачено за керування скутером без прав

Моторолер відпускатимуть лише у дні Всесвітнього фестивалю Vespa World Days 2024 (18 - 21 квітня), який збирає тисячі Vespisti, тобто шанувальників моторолерів Vespa, а також національні клуби Vespa з 66 країн. Поява такої кількості люду зрозуміла, оскільки італійський виробник скутерів під назвою Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi знаний у всьому світі, а у Європі він контролює 40 відсотків ринку.

Vespa 140th від Piaggio створена на базі Vespa Gtv у знак пошани до найбільш класичних і яскравих форм історії Vespa. Дизайнери та інженери прагнули поєднати легенду та сучасність, де низька фара та оголене трубчасте кермо поєднуються зі спортивною обробкою та високотехнологічним обладнанням.

Спеціальна версія характеризується блакитним і світло-блакитним кольорами на білому корпусі – традиційними кольорами Piaggio Group. Вони взаємодіють з традиційною графікою, новою монограмою Vespa і святковим логотипом 140-річчя.

Читайте також Культовий скутер Vespa GTV оновили: фото

Кольори підкреслюють класичну ліврею на передньому щитку, притаманну кожній Vespa, розробленій з потрійними повітрозабірниками з обох боків і центральними решітками. Передній обтічник також нагадує про спортивний дух, який надихає Gtv.

Сидіння також зробили синім з подвійним рядком шва "тон в тон". Колісні диски синього кольору зі світло-блакитними вставками також присвячено цій моделі. Естетику нової Vespa 140th від Piaggio доповнюють чорні оздоблення профілів кузова, дзеркал, глушника та відкидних підніжок пасажира.

Кожна одиниця ідентифікована за пронумерованою святковою таблицею, розташованою на задньому щиті, та посиленим логотипом – 140 років.

Нова Vespa 140th від Piaggio оснащена потужним одноциліндровим двигуном потужністю 17,5 кВт/23,8 к. с. Максимальний крутний момент при 5250 об/хв сягає 26 Нм. Він відповідає екологічному стандарту Євро-5 і вважається найефективнішим двигуном, який встановлюється на Vespa. На 30,3 кілометра витрачає літр палива.

Світлові блоки повністю світлодіодні, включаючи характерну низьку фару, тоді як прилади зберігають елегантну круглу форму. Щоправда, в нинішньому виконанні вони повністю цифрові.

Читайте також 1 л бензину на день їзди: обираємо скутер за $400

Зручність і практичність підкреслюється впровадженням системи "без ключа", яка дозволяє вмикати запалювання без використання традиційного ключа. Що стосується безпеки, то моторолер стандартно оснащено електронним контролем тяги ASR і антиблокувальною гальмівною системою ABS.

Виробник відразу повідомив, що бронювання Vespa 140th не дає гарантію автоматичного придбання рідкісного ексклюзиву. З усіма клієнтами, які розмістили замовлення і яким пощастить, менеджери зв’яжуться у понеділок, 22 квітня 2024 року.

Фото: Vespa