Українське законодавство забороняє водіям з відкритою категорією «А» керувати мопедами та скутерами. Для цього потрібно відкрити окрему категорію «А1».

Зростання цін на пальне спонукає все більше українців пересідати на мопеди як на один з найбільш економних видів транспорту. Ця тенденція особливо помітна в сільській місцевості та районних центрах, де не лише молодь, а й люди похилого віку використовують мопеди як оптимальний засіб пересування.

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Проте значна частина населення залишається необізнаною про потенційні правові наслідки, пов’язані з керуванням мопедом без реєстрації та відкритої категорії. Занепокоєння виходить за рамки простих штрафів, оскільки конфіскація мопеда також реальна.

Щоб підкреслити серйозність ситуації, можна навести приклад нещодавнього інциденту з водієм мопеда, який слугує застереженням.

Він був оштрафований на значну суму в 40 800 гривень і отримав п’ятирічну заборону на керування транспортним засобом, що є вражаючим покаранням. Таке суворе покарання було накладено через те, що водій керував мопедом без обов’язкового посвідчення водія категорії “А1”.

Юристи наголошують, що реєстрація мопеда є обов’язковою, незалежно від того, чи призначений цей транспортний засіб для їзди місцевими дорогами, чи національними автомагістралями. Наявність посвідчення водія категорії “А1” є також є важливою передумовою для законного керування мопедом. Окрім цього, обов’язково потрібен страховий поліс.

Особам, які не мають посвідчення водія категорії A1, заборонено керувати мопедом. Порушники цієї вимоги закону можуть зіткнутися з серйозними наслідками, включаючи значні штрафи та втрату прав на керування будь-якими видами транспорту.

Відповідно до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування мопедом без необхідної категорії “А1” може призвести до штрафу в розмірі 3400 грн. Повторне порушення протягом року, як передбачено частиною 5 тієї ж статті, може призвести до ще більш суворих покарань, включаючи штраф від 40 800 грн. з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років.