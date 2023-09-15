Особенности украинского законодательства запрещают лицам с открытой категорией А управлять мопедами и скутерами. Для этого необходимо открыть отдельную категорию «А1».

Рост цен на топливо в результате увеличения налогов побуждает все больше украинцев пересаживаться на мопеды как на один из наиболее экономичных видов транспорта. Эта тенденция особенно заметна в сельской местности и районных центрах, где не только молодежь, но и пожилые люди используют мопеды как оптимальное средство передвижения.

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Однако значительная часть населения остается неосведомленной о потенциальных правовых последствиях, связанных с управлением мопедом без регистрации и открытой категории. Беспокойство выходит за рамки простых штрафов, поскольку конфискация мопеда также является реальной возможностью.

Чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, можно привести пример недавнего инцидента с служащим оговоркой водителем мопеда.

Он был оштрафован на значительную сумму в 40 800 гривен и получил пятилетний запрет на управление транспортным средством, поразительным наказанием. Такое суровое наказание было наложено из-за того, что водитель управлял мопедом без обязательного водительского удостоверения категории “А1”.

Юристы отмечают, что регистрация мопеда обязательна, независимо от того, предназначено ли это транспортное средство для езды по местным дорогам, или по национальным автомагистралям. Наличие водительского удостоверения категории “А1” является также важной предпосылкой для законного управления мопедом. Кроме этого, обязательно нужен страховой полис.

Лицам, не имеющим водительские удостоверения категории A1, запрещено управлять мопедом. Нарушители этого требования закона могут столкнуться с серьезными последствиями, включая значительные штрафы и утрату прав на управление любыми видами транспорта.

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, управление мопедом без необходимой категории "А1" может привести к штрафу в размере 3400 грн. Повторное нарушение в течение года, как предусмотрено частью 5 той же статьи, может привести к еще более суровым наказаниям, включая штраф от 40 800 грн. с лишением права управления сроком от 5 до 7 лет.