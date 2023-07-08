Добре знаний в Україні італійський виробник скутерів Vespa змінив своєму культовому байку GTV серце на 23 кінські сили.

У моторну нішу поставили економічний одноциліндровий силовий агрегат з рідинним охолодженням, електронним упорскуванням пального та 4-клапанним газорозподілом. Весь цей набір розвиває 23,8 к.с.

Оновлення зазнали й інші системи та агрегатні блоки. Світлодіодні ліхтарі тепер мають трохи войовничий дизайн, але це виправдовується гарним світловим потоком у сутінках.

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Незвичний стиль усьому кузову надає матова чорне оздоблення периметра кузова. Їх отримали фара та задній ліхтар, поручні для пасажира та підніжки, кришка глушника, дзеркало заднього огляду, інструментальна рама.

Культовий байк отримав нові цифрові прилади. Тепер водій скутера має перед очима інформацію про швидкість, споживання струму, стан зарядки батареї, а також сповіщення про дзвінки, поштові повідомлення та музику.

Культовий скутер італійського виробника отримав новий поштовх до попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У колажах Авто24 використано фотоVespa

Vespa GTV стандартно поставлятиметься з електронним контролем тяги ASR, антиблокувальною гальмівною системою ABS та з двома колірними рішеннями – Beige Avvolgente Opaco та Nero Convinto. Орієнтовна ціна двоколісного транспорту – 7,8 тис. доларів.

Багатофункціональна панель приладів, новітні плафони поворотів, стоп-сигналу і габаритів роблять цей скутер доволі привабливим і стильним. Фото: Vespa