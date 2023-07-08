Хорошо известный в Украине итальянский производитель скутеров Vespa поставил своему культовому GTV сердце на 23 лошадиные силы.

В моторную нишу поставили экономичный одноцилиндровый силовой агрегат с жидкостным охлаждением, электронным впрыском горючего и 4-клапанным газораспределением. Весь этот набор развивает 23,8 л.

Обновления подверглись и другие системы и агрегатные блоки. Светодиодные фонари теперь обладают немного воинственным дизайном, но это оправдывается хорошим световым потоком в сумерках.

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Необычный стиль всему кузову придает матовая черная отделка периметра кузова. Их получили фара и задний фонарь, перила для пассажира и подножки, крышка глушителя, зеркало заднего вида, инструментальная рама.

Культовый байк получил новые цифровые приборы. Теперь водитель скутера имеет перед глазами информацию о скорости, потреблении тока, состоянии зарядки батареи, а также уведомлении о звонках, почтовых сообщениях и музыке.

Культовый скутер итальянского производителя получил новый толчок спросу как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В коллажах Авто24 использовано фотоVespa

Vespa GTV будет стандартно поставляться с электронным контролем тяги ASR, антиблокировочной тормозной системой ABS и с двумя цветовыми решениями – Beige Avvolgente Opaco и Nero Convinto. Примерная цена двухколесного транспорта – 7,8 тыс. долларов.

Многофункциональная приборная панель, новейшие плафоны поворотов, стоп-сигнала и габаритов делают этот скутер довольно привлекательным и стильным. Фото: Vespa