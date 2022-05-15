Деякі автомобілісти зі зневагою ставилися до двоколісного транспорту. Але коли тобі говорять, що баклажки бензину скутеру вистачає на тиждень їзди, можна і переглянути свої консервативні переконання. “Авто 24” відібрав кілька найцікавіших моделей – разом з рекомендаціями щодо купівлі.

Для тих хто не дуже в темі, розтлумачимо, що таке скутер: це малокубатурний двоколісний транспортний засіб для перевезення однієї-двох осіб. Його головна відмінність від мотоцикла – у силовому агрегаті, точніше, у трансмісії – вона варіаторного типу.

Ринок скутерів в Україні складається з кількох сегментів: вживані щойно привезені з-за кордону та такі самі, але з великим пробігом по Україні. Також є нові “китайці”, “тайванці” та “японці”. Європейські бренди у нас представлені дуже слабо.

Трансмісія скутера максимально спрощена завдяки тому, що двигун розташовано ззаду і він фактично є важелем підвіски, на якому заднє колесо гойдається вгору-вниз. Маленькі колеса (найчастіше 10 – 12 дюймів) та пластиковий корпус, що закриває технічне начиння та ноги водія – то вже, так би мовити, вторинні видові ознаки.

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Сучасні скутери – це надійні, безпечні та невибагливі конячки для активних городян різного віку, проте, цей транспорт аж ніяк не дешевий: новий китайський коштує в мотосалоні від $1000, а ціна на японські та європейські моделі легко сягає $3000. Тому якщо розглядати скутер як тимчасову заміну автомобілю в пору дефіциту бензину (і ви маєте навички ремонту своїми руками), то є сенс говорити про вживані екземпляри.

Основний компонент будь-якого скутера – двигун с трансмісією в одному блоці.

Ціновий ліміт, який ми встановили на рівні $400 – порядку 12 000 грн., насправді лежить на межі прийнятного. За близькі до цієї суми гроші можна придбати як скутер, нещодавно привезений з Японії чи Кореї, так і добряче підтоптаний українськими шляхами і багатократно ремонтований тут же. Тобто, маючи подібний бюджет, треба купувати скутер з максимальною увагою та обережністю. Ми б радили робити таку покупку в спеціалізованій фірмі, де вживані скутери проходять передпродажну підготовку і де надається бодай невелика гарантія.

Топ-5 гідних скутерів за $400

Honda Dio

Це буквально класика, адже модель Dio просто всюди. Швидше за все, в нашому ціновому діапазоні це буде покоління AF 35, або Dio передньої генерації AF 27 – проте в дуже гарному стані. За малу масу (65 кг) та потужний двотактний двигун (7,2 к.с.) цю модель часто називають спортивною. Це не дуже добре для покупця, адже саме Dio 35 ZX часто купують молоді “джигіти”, які швидко вбивають скутера і продають його в такому вигляді.

Honda Dio: мала, легка, надійна та дуже поширена. Але одномісна і не дуже дешева.

Ця “Хонда” маленька, тож не дивно, що вона вважається одномісною. Але є багажник під сидінням та велика пластикова кишеня під кермом.

Honda Lead

Більш поважна двомісна модель На зазначені гроші можна буде обрати Lead у поколінні AF20. Цей двомісний мопед вже не дуже модний, але він комфортабельний та відрізняється запасом міцності, має надійну раму і важільну передню підвіску, пристосовану до поганої дороги.

Honda Lead: двомісна, міцна, комфортабельна. Проте екземпляри свіжих поколінь дорогі, а старі версії здебільшого дуже зношені.

Тобто треба розуміти, що незважаючи на той самий мінімально можливий на скутерах 50-кубовий двигунець, Honda Lead – представник “великого” класу у сегменті скутерів початкового рівня.

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Suzuki Let`s

Ще одна класична для світового мотопрому 50-кубова модель. Компактний скутер цілком справедливо вважається одномісним, але в цих межах він доволі практичний і міцний.

Suzuki Let`s: прямий аналог Dio, але дешевший через меншу надійність та поширеність.

Рекомендується обирати Let`s перших генерацій, адже починаючи з четвертої модель почали комплектувати чотиритактним двигуном. Він за $400 буде у поганому стані, а ремонт чотиритактників, як відомо, справа недешева.

Viper Storm

Китайців у категорії вживаних скутерів небагато, адже вони не такі живучі, як аналогічні “японці”. Десять-п’ятнадцять років тому в Україні під маркою Viper продавалося декілька моделей, серед яких, певно, найпоширенішим був Storm – доволі поважний (96 кг), з чотиритактним двигуном, містким багажником та повноцінним двомісним сидінням.

Viper Storm: зручний, великий, у новому стані користувався популярністю. Але після кількарічної експлуатації створює власнику багато клопотів.

Цікаво, що чимала кількість 50-кубових “Штормів” в країні має насправді 150-кубовий двигун. Але з надійністю та довговічністю проблема в обох версіях скутера.

Kanuni 50 QT

Ще один китаєць, в цілому аналогічний ”Шторму”. Двигун також чотиритактний, але сидіння не таке велике, хоча і не одномісне. Скутер не любить великих навантажень, адже якість матеріалів навіть у відповідальних деталей невисока.

Китайська марка Kаnuni продавала в Україні скутери кількох моделей. На вторинному ринку їх сьогодні небагато і стан екземплярів незадовільний

Радимо купувати цю модель Kanuni лише з малим пробігом та у добре збереженому стані, оскільки зношується вона раптово, тож якщо вже назріває питання ремонту, то – глобального.

Рекомендація “Авто 24”

Зазначений тут бюджет покупки – мінімальний, тому шукайте в першу чергу екземпляр у максимально кращому технічному стані, відставивши на другий план міркування моди, багатства комплектації. Адже незважаючи на зовнішню “несерйозність” цього виду транспорту, клопотів з ремонтами він може завдавати немало. І щодо апетиту двигуна: мінімальну витрату пального (ні рівні 2 – 3 л/100 км) скутери мають лише при помірному стилі їзди та при повністю справному стані. В той час як рухатися вони можуть і у напіввбитому вигляді.

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