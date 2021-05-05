Раніше керувати мопедом або скутером можна було без будь-яких документів. Потім для них запровадили окрему категорію та зобов’язали реєструвати. А нещодавно значно збільшили штрафи за керування без документів.

Після збільшення штрафів за керування транспортним засобом без відповідної категорії до 3400 грн., водієві скутера складно проїхати повз працівника поліції, щоб той його не зупинив. Це пояснюється тим, що в більшості випадків ніяких документів водій скутера не має. Водій отримує штраф і в деяких випадках може навіть втратити транспортний засіб.

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Однак не завжди на скутер потрібно мати свідоцтво про реєстрацію та посвідчення водія. Не володіючи нормами закону, водієві складно аргументувати, що для цього транспортного засобу передбачено або не передбачено реєстрації і посвідчення водія.

Тому дана публікація підготовлена спеціально для власників і водіїв скутерів, для того щоб при зустрічі з працівниками поліції вони могли захистити себе самостійно, посилаючись на конкретні норми закону.

Відповідальність

Згідно ч.2 ст. 126 КУпАП керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 3 400 грн.

Згідно ч.6 ст.121 КУпАП керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим у встановленому порядку, передбачає накладення штрафу в розмірі 850 грн. При цьому, можливо затримання транспортного засобу, тобто штраф майданчик (ст.265-2 КУпАП).

Далі цікавіше. За повторне протягом року вчинення цього порушення передбачено штраф у розмірі 1 700. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з вилученням транспортного засобу чи без такого (ч.7 ст.121 КУпАП). При повторному порушенні рішення приймає вже суд, однак скутер затримується в будь-якому випадку до вирішення справи в суді.

Вимоги до реєстрації ТЗ і наявності посвідчення водія

Згідно п.п.30.1 ПДР власники механічних транспортних засобів повинні зареєструвати їх в уповноваженому органі МВС протягом 10 днів з моменту придбання. Згідно п.п.2.9.в ПДР водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в сервісному центрі МВС.

Підпунктом 2.1 ПДР передбачено, що водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії і реєстраційний документ на транспортний засіб.

Отже, ключовим моментом для обов'язкової наявності зазначених документів є віднесення транспортного засобу до категорії “механічний”.

Як відрізнити механічний транспортний засіб

Законодавством розмежовано поняття “механічний транспортний засіб” та “транспортний засіб”. Різниця між цими поняттями полягає в наявності двигуна внутрішнього згоряння, а також потужності електродвигуна.

Згідно п. 1.10 Закону "Про дорожній рух" механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється, в тому числі, на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

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У той же час пункт 1.10 ПДР визначає, що:

- транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей або вантажів, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

- механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється, в тому числі, на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;

- мопед - двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Отже, транспортний засіб, зокрема скутер, з електродвигуном вважається механічним за умови, що потужність двигуна більше 3 кВт. У той же час, будь-який транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна внутрішнього згоряння, незалежно від його робочого об'єму належить до механічних транспортних засобів.

До якої категорії ТС відносяться скутери

Згідно п.2.13 ПДР до транспортних засобів категорії “А1” відносяться мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб або електродвигун потужністю до 4 кВт.

При цьому пунктом 3 Положення про порядок видачі посвідчень водія, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340, передбачено, що транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, поділяються на такі категорії, зокрема, “А1” - мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Зазначене свідчить про те, що до категорії “А1” відносяться транспортні засоби, зокрема скутери, з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, так як вони відносяться до механічних транспортних засобів в розумінні Закону України "Про дорожній рух". На ці транспортні засоби п РАВО на управління передбачає наявність дозвільних документів.

Висновки

Наявність посвідчення водія та реєстраційного документа передбачено виключно для “механічних” транспортних засобів. Механічними вважають скутери з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, а також всі ТЗ з двигуном внутрішнього згоряння.

Якщо скутер має потужність менше 3 кВт, він не належить категорії “механічний” і відповідно не передбачає для водія необхідності мати при собі посвідчення водія та реєстраційний документ.

У разі, якщо транспортний засіб з електродвигуном має потужність понад 3 кВт, наявність зазначених документів є обов'язковим. Відсутність цих документів передбачає штрафи і затримання скутера.