Кабмін своєю постановою відмінив можливість реєстрації вживаних мопедів та скутерів, придбаних до 23 грудня 2009 р. без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання.

Постанова № 1273 від 16 грудня 2020 р. вносить багато змін до Порядку державної реєстрації транспортних засобів. Одна з них стосується першої державної реєстрації мопедів.

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Постанова скасовує абзац двадцять дев’ятий пункту 8 Порядку державної реєстрації транспортних засобів, який був сформульований наступним чином: «Перша державна реєстрація мопедів, придбаних до 23 грудня 2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3521), може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою цим Порядком процедурою».

Раніше можна було зареєструвати будь-який мопед або скутер (якщо він не числився як крадений) без жодних документів, просто написавши відповідну заяву у Сервісному центрі МВС.

Після вступу в силу Постанови № 1273 зареєструвати мопед або скутер можна буде лише при наявності повного пакета документів, що підтверджують правомірність придбання.

Таким чином дуже скоро (піля офіційної публікації та вступу в силу Постанови № 1273) для величезної кількості фактичних власників старих мопедів та скутерів буде створена ситуація, коли вони не зможуть узаконити такі транспортні засоби.