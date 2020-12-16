Зміни спрямовані на діджиталізацію і мають полегшити процес перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Кабінет Міністрів України змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

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Проект відповідної постанови Кабінет Міністрів прийняв сьогодні, 16 грудня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Проект постанови дає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через Електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.