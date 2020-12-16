Изменения направлены на диджитализацию и должны облегчить процесс перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Кабинет Министров Украины изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

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Проект соответствующего постановления Кабинет Министров принял сегодня, 16 декабря. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров, через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.