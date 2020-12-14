Зеленые номерные знаки позволят электромобилям парковаться на специально отведенных местах, ездить по полосам общественного транспорта и ездить там, где традиционным авто движение запрещено.
В Украине автомобили с "нетрадиционным приводом" теперь имеют свои номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями. Одна из них начинается с буквы "Z". Это означает "zero" (англ. "ноль"), то есть "нулевые выбросы".
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В будущем автомобили с зелеными номерами должны получить некоторые привилегии:
- парковка на специально отведенных местах с зарядкой.
- заезд в на определенные улицы, по которым запрещено движение традиционных авто (если эти ограничения установлены местными органами власти).
- движение по полосами общественного транспорта.
Стоит отметить, что сейчас парковка на местах для электромобилей разрешена для всех автомобилей "оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими)". Ограничения для традиционных автомобилей в украинских городах не введены. Движение по полосам общественного транспорта разрешено только маршрутным транспортным средствам и велосипедистам.