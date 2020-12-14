Зеленые номерные знаки позволят электромобилям парковаться на специально отведенных местах, ездить по полосам общественного транспорта и ездить там, где традиционным авто движение запрещено.

В Украине автомобили с "нетрадиционным приводом" теперь имеют свои номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями. Одна из них начинается с буквы "Z". Это означает "zero" (англ. "ноль"), то есть "нулевые выбросы".

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В будущем автомобили с зелеными номерами должны получить некоторые привилегии:

парковка на специально отведенных местах с зарядкой.

заезд в на определенные улицы, по которым запрещено движение традиционных авто (если эти ограничения установлены местными органами власти).

движение по полосами общественного транспорта.

Стоит отметить, что сейчас парковка на местах для электромобилей разрешена для всех автомобилей "оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими)". Ограничения для традиционных автомобилей в украинских городах не введены. Движение по полосам общественного транспорта разрешено только маршрутным транспортным средствам и велосипедистам.