Зелені номерні знаки дадуть змогу електромобілям паркуватись на спеціально відведених місцях, їздити смугами громадського транспорту та там, де традиційним авто рух заборонено.

В Україні автівки з “нетрадиційним приводом” наразі мають свої номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями. Одна з них починається з літери “Z”. Це означає “zero” (англ. “нуль”), тобто “нульові викиди”.

Читайте також: Електромобілі виявилися на 63% менш шкідливими, ніж автомобілі з ДВЗ

У майбутньому автомобілі з зеленими номерами мають отримати деякі привілеї:

парковка на спеціально відведених місцях з зарядкою.

заїзд у на певні вулиці, по яким заборонено рух традиційних авто (якщо ці обмеження встановлені місцевими органами влади).

рух смугами громадського транспорту.

Варто зазначити, що зараз паркування на місцях для електромобілів дозволено для усіх автомобілів “оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)”. Обмеження для традиційних автомобілів в українских містах не введені. Рух смугами громадського транспорту дозволений лише маршрутним транспортним засобам та велосипедистам.