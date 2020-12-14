Зелені номерні знаки дадуть змогу електромобілям паркуватись на спеціально відведених місцях, їздити смугами громадського транспорту та там, де традиційним авто рух заборонено.
В Україні автівки з “нетрадиційним приводом” наразі мають свої номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями. Одна з них починається з літери “Z”. Це означає “zero” (англ. “нуль”), тобто “нульові викиди”.
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У майбутньому автомобілі з зеленими номерами мають отримати деякі привілеї:
- парковка на спеціально відведених місцях з зарядкою.
- заїзд у на певні вулиці, по яким заборонено рух традиційних авто (якщо ці обмеження встановлені місцевими органами влади).
- рух смугами громадського транспорту.
Варто зазначити, що зараз паркування на місцях для електромобілів дозволено для усіх автомобілів “оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)”. Обмеження для традиційних автомобілів в українских містах не введені. Рух смугами громадського транспорту дозволений лише маршрутним транспортним засобам та велосипедистам.