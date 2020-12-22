Кабінет Міністрів України змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. У документі передбачено чимало змін.

Затверджений Кабміном без обговорення порядок реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів включає в себе велику кількість новацій:

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Можливість реєстрації нових транспортних засобів прямо в автосалонах.

Можливість подання документів для перереєстрації через “електронний кабінет водія”.

Замовлення індивідуальних номерних знаків через “електронний кабінет водія” (не іменних, а тих що з “красивими” цифрами).

Можливість оформлення договору купівлі-продажу, з використанням сервісу “електронний кабінет водія”.

Заборона першої державної реєстрації мопедів придбаних до 23 грудня 2009 р. без документів про набуття права власності. (Раніше такі мопеди можна було реєструвати просто написавши заяву у Сервісному центрі МВС).

Не допускається видача номерних знаків одного того самого типу з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засобів. (Раніше вантажівка, мотоцикл та легковий автомобіль могли мати однаковий номерний знак. Це викликає чимало помилок у системи автофіксації)

У разі перереєстрації без зміни власника або на підставі свідоцтва про право на спадщину номерні знаки можуть перезакріплюватися за цими транспортними засобами (раніше номера міняли в обов’язковому порядку при кожній перереєстрації).

Спростилась перереєстрація транспортних засобів на користь страхової компанії за які страхувальникам виплачена повна страхова сума.

Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із заміною двигуна проводиться лише в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об’єму і потужності. (Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються).

Розширено список причин для скасування проведеної державної реєстрації транспортних засобів (підробка номерних деталей кузова, махінації з документами, реєстрація обтяжених ТЗ, невідповідність митних документів)

На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, та транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв’язку з їх відчуженням, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка строком на два місяці.

Постанова № 1273, якою вводяться всі ці новації, була схвалена Урядом 16 грудня 2020 р.