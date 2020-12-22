Кабінет Міністрів України змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. У документі передбачено чимало змін.
Затверджений Кабміном без обговорення порядок реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів включає в себе велику кількість новацій:
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- Можливість реєстрації нових транспортних засобів прямо в автосалонах.
- Можливість подання документів для перереєстрації через “електронний кабінет водія”.
- Замовлення індивідуальних номерних знаків через “електронний кабінет водія” (не іменних, а тих що з “красивими” цифрами).
- Можливість оформлення договору купівлі-продажу, з використанням сервісу “електронний кабінет водія”.
- Заборона першої державної реєстрації мопедів придбаних до 23 грудня 2009 р. без документів про набуття права власності. (Раніше такі мопеди можна було реєструвати просто написавши заяву у Сервісному центрі МВС).
- Не допускається видача номерних знаків одного того самого типу з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засобів. (Раніше вантажівка, мотоцикл та легковий автомобіль могли мати однаковий номерний знак. Це викликає чимало помилок у системи автофіксації)
- У разі перереєстрації без зміни власника або на підставі свідоцтва про право на спадщину номерні знаки можуть перезакріплюватися за цими транспортними засобами (раніше номера міняли в обов’язковому порядку при кожній перереєстрації).
- Спростилась перереєстрація транспортних засобів на користь страхової компанії за які страхувальникам виплачена повна страхова сума.
- Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із заміною двигуна проводиться лише в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об’єму і потужності. (Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються).
- Розширено список причин для скасування проведеної державної реєстрації транспортних засобів (підробка номерних деталей кузова, махінації з документами, реєстрація обтяжених ТЗ, невідповідність митних документів)
- На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, та транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв’язку з їх відчуженням, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка строком на два місяці.
Постанова № 1273, якою вводяться всі ці новації, була схвалена Урядом 16 грудня 2020 р.