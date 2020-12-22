Кабинет Министров Украины изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. В документе предусмотрено немало изменений.

Утвержденный Кабмином без обсуждения порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств включает в себя большое количество новаций:

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Возможность регистрации новых транспортных средств прямо в автосалонах.

Возможность представления документов для перерегистрации через "электронный кабинет водителя".

Заказ индивидуальных номерных знаков через "электронный кабинет водителя” (не именных, а тех что с "красивыми" цифрами).

Возможность оформления договора купли-продажи с использованием сервиса "электронный кабинет водителя".

Запрет первой государственной регистрации мопедов приобретенных до 23 декабря 2009 года без документов о приобретении права собственности. (Ранее такие мопеды можно было регистрировать просто написав заявление в Сервисном центре МВД).

Не допускается выдача номерных знаков одного и того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средств (ранее грузовик, мотоцикл и легковой автомобиль могли иметь одинаковый номерной знак. Это вызывает немало ошибок в системы автофиксации).

В случае перерегистрации без смены собственника либо на основании свидетельства о праве на наследство номерные знаки могут перезакрепляться за этими транспортными средствами (ранее номера меняли в обязательном порядке при каждом перерегистрации).

Упростилась перерегистрацию транспортных средств в пользу страховой компании за которые страхователям выплачена полная страховая сумма.

Перерегистрация транспортного средства в связи с заменой двигателя производится только в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и мощности (документы, подтверждающие законность приобретения двигателя, не требуются).

Расширен список причин для отмены проводимой государственной регистрации транспортных средств (подделка номерных деталей кузова, махинации с документами, регистрация обремененных ТС, несоответствие таможенных документов).

На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на постоянное место жительства, и транспортные средства, вывозимые за границу в связи с их отчуждением, выдаются свидетельства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца.

Постановление №1273, которым вводятся все эти новации, было одобрено Кабмином 16 декабря 2020 года.