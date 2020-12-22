Кабмин своим постановлением отменил возможность регистрации бывших в употреблении мопедов и скутеров приобретенных до 23 декабря 2009 г. без представления документов, подтверждающих правомерность их приобретения.

Постановление № 1273 от 16 декабря 2020 г. вносит много изменений в порядок государственной регистрации транспортных средств. Одна из них касается первой государственной регистрации мопедов.

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Постановление отменяет абзац двадцать девятый пункта 8 Порядка государственной регистрации транспортных средств, который был сформулирован следующим образом: «Первая государственная регистрация мопедов, приобретенных до 23 декабря 2009 г. N 1371 ( 1371-2009-п ) "О внесении изменений к некоторым постановлениям Кабинета Министров Украины" (Официальный вестник Украины, 2009 г., N 101, ст. 3521), может проводиться без представления документов, подтверждающих правомерность их приобретения, по установленной настоящим Порядком процедуре».

Ранее можно было зарегистрировать любой мопед или скутер (если он не числился как краденый) безо всяких документов, просто написав соответствующее заявление в сервисном центре МВД.

После вступления в силу Постановления № 1273 зарегистрировать мопед или скутер можно будет лишь имея полный пакет документов подтверждающих правомерность приобретения.

Таким образом очень скоро (после официальной публикации и вступления в силу Постановления № 1273) для огромного количества фактических владельцев старых мопедов и скутеров будет создана ситуация, когда они не смогут узаконить такие транспортные средства.