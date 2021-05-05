Раньше управлять мопедом или скутером можно было без каких-либо документов. Затем для них ввели отдельную категорию и обязали регистрировать. А недавно значительно увеличили штрафы за вождение без документов.

После увеличения штрафов за управление транспортным средством без соответствующей категории до 3400 грн., водителю скутера сложно проехать мимо сотрудника полиции, чтобы тот его не остановил. Это объясняется тем, что в большинстве случаев никаких документов у водителя скутера нет. Водитель получает штраф и в некоторых случаях может даже потерять скутер.

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Однако не всегда на скутер нужно иметь свидетельство о регистрации и водительское удостоверение. Не владея нормами закона, водителю сложно аргументировать, что для этого транспортного средства предусмотрены или не предусмотрены регистрация и водительское удостоверение.

Поэтому данная публикация подготовлена специально для владельцев и водителей скутеров, для того чтобы при встрече с сотрудниками полиции они могли защитить себя самостоятельно, ссылаясь на конкретные нормы закона.

Ответственность

Согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 3 400 грн.

Согласно ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн. При этом, возможно задержание транспортного средства, то есть штраф площадку (ст.265-2 КУоАП).

Дальше интереснее. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусмотрен штраф в размере 1 700 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового (ч. 7 ст. 121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.

Требования к регистрации ТС и наличию водительского удостоверения

Согласно п.п.30.1 ПДД владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Согласно п.п.2.9 в ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.

Подпунктом 2.1 ПДД предусмотрено, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

Следовательно, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории "механический".

Как отличить механическое транспортное средство

Законодательством разграничены понятия “механическое транспортное средство” и “транспортное средство”. Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

Согласно п. 1.10 Закона "О дорожном движении" механическое транспортное средство – это транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе, на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт.

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В то же время пункт 1.10 ПДД определяет, что:

– транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

– механическое транспортное средство – это транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе, на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;

– мопед – двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см. или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Следовательно, транспортное средство, в частности скутер с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя не больше 3 кВт. В то же время, любое транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема относится к механическим транспортным средствам.

К какой категории ТС относятся скутеры

Согласно п.2.13 ПДД к транспортным средствам категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, имеющие двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см. или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

При этом пунктом 3 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного постановлением КМУ от 08.05.1993 № 340, предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии водительского удостоверения, делятся на такие категории, в частности, “А1” - мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, имеющие двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Указанное свидетельствует о том, что к категории “А1” относятся транспортные средства, в том числе скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании Закона Украины "О дорожном движении". На эти транспортные средства право на управление предусматривает наличие разрешительных документов.

Выводы

Наличие удостоверения водителя и регистрационного документа предусмотрено исключительно для “механических” транспортных средств. Механическими считают скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не принадлежит к категории “механический” и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ.

В случае, если транспортное средство с электродвигателем имеет мощность свыше 3 кВт, наличие указанных документов является обязательным. Отсутствие этих документов предусматривает штрафы и задержание скутера.