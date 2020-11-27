Соответствующая заявка на тенедер размещена в электронной системе закупок ProZorro Общая стоимость тендера составляет 101 589 гривен.

Национальная полиция объявила тендер на покупку гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес на более чем 100 тысяч гривен.

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Об этом свидетельствуют данные о тендере, размещенном в электронной системе закупок ProZorro 24 ноября.

В описании тендера отмечается, что этот электротранспорт закупается “для нужд обороны”.

Всего полиция планирует приобрести:

два гироскутера типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент;

два гироборда типа IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент;

два электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент;

два моноколеса типа INMOTION SCV V5+ black или эквивалент.

Закупка этого электротранспорта должна состояться до 22 декабря.

Местом поставки указано админздание, расположенное в Киеве на улице Святошинской, 27, где, согласно данным открытых реестров, размещена гендирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, Управления капитального строительства и развития ГУСС и ОО “Всеукраинская пенитенциарная ассоциация Украины”.

Следует отметить, что средняя цена за Ninebot by SEGWAY MiniPRO 320 – 7800 гривен за один; IO CHIC SMART-F/S3 Black – 7500; XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 – 12300; INMOTION SCV V5+ black -16000. Таким образом, средняя стоимость заказа составляет около 90 тысяч гривен.