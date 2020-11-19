Полиции позволят без причины останавливать машины ночью и в выходные.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект № 2695, который предусматривает усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД и расширяет полномочия полицейских на дорогах. Он рекомендовал смягчить некоторые пункты законопроекта, но оставил его в целом.

Читайте также: Петиция против расширения полномочий полиции за 5 дней набрала 25 тыс подписей

Полицейским, в частности, оставили право останавливать автомобили в рамках профилактических мероприятий, но только ночью (с 22:00 до 08:00), а также в выходные и праздничные дни.

Водитель, которого остановили полицейские, уже не должен передавать им свои документы. Их можно просто показать. Кроме того, водитель не обязан выключать двигатель, держать руки на руле и так далее.

В законопроекте осталась норма, которая говорит, что при проведении профилактических мероприятий полицейские не должны предупреждать участников дорожного движения о своем присутствии любыми дорожными знаками, фишками или спецсигналами.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам рассмотреть законопроект № 2695 во втором чтении с поправками. То есть депутаты еще могут внести в проект изменения при голосовании в зале.