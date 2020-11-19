Поліції дозволять без причини зупиняти машини вночі і в вихідні. Звісно, поліцейські будуть зловживати цією нормою.

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності розглянув законопроект № 2695, який передбачає посилення відповідальності за окремі порушення ПДР і розширює повноваження поліцейських на дорогах. Він рекомендував пом'якшити деякі пункти законопроекту, але залишив його в цілому.

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Поліцейським, зокрема, залишили право зупиняти автомобілі в рамках профілактичних заходів, але тільки вночі (з 22:00 до 08:00), а також у вихідні та святкові дні.

Водій, якого зупинили поліцейські, вже не повинен передавати їм свої документи. Їх можна просто показати. Крім того, водій не зобов'язаний вимикати двигун, тримати руки на кермі і так далі.

У законопроекті залишилася норма, яка говорить, що при проведенні профілактичних заходів поліцейські не повинні попереджати учасників дорожнього руху про свою присутність будь-якими дорожніми знаками, фішками або спецсигналами.

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендував депутатам розглянути законопроект № 2695 у другому читанні, з поправками.