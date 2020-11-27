Відповідна заявка про тенедер розміщена в електронній системі закупівель ProZorro Загальна вартість тендеру становить 101 589 гривень.

Національна поліція оголосила тендер на покупку гіроскутерів, гіробордів, електросамокатів та моноколес на більш ніж 100 тисяч гривень.

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Про це свідчать дані про тендер, розміщений в електронній системі закупівель ProZorro 24 листопада.

В описі тендеру зазначається, що цей електротранспорт закуповується «для потреб оборони».

Всього поліція планує придбати:

два гіроскутери типу Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 або еквівалент;

два гіроборди типу IO CHIC SMART-F/S3 Black або еквівалент;

два електросамокати типу XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 або еквівалент;

два моноколеса типу INMOTION SCV V5+ black або еквівалент.

Закупівля цього електротранспорту має відбутися до 22 грудня.

Місцем постачання вказано адмінбудівлю, розташовану в Києві на вулиці Святошинській, 27, де, згідно з даними відкритих реєстрів, розмішена Гендирекція Державної кримінально-виконавчої служби, Управління капітального будівництва та розвитку ДКВС та ГО «Всеукраїнська пенітенціарна асоціація України».

Слід зазначити, що середня ціна за Ninebot by SEGWAY MiniPRO 320 – 7800 гривень за один; IO CHIC SMART-F/S3 Black – 7500; XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 – 12300; INMOTION SCV V5 + black -16000. Таким чином, середня вартість замовлення становить близько 90 тисяч гривень.