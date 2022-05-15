Бывалые автомобилисты всегда с пренебрежением относились к двухколесному транспорту. Но когда тебе говорят, что баклажки бензина скутеру хватает на неделю езды, можно и пересмотреть свои консервативные убеждения. Авто 24 отобрал несколько самых интересных моделей – вместе с рекомендациями по покупке.

Для тех, кто не очень в теме, объясним, что такое скутер: это малокубатурное двухколесное одноколейное транспортное средство для перевозки одного-двух человек. Его главное отличие от мотоцикла – в силовом агрегате, вернее, в трансмиссии.

Рынок скутеров в Украине состоит из двух сегментов: подержанные только что привезенные из-за границы и такие же, но с пробегом по Украине. Исключение – китайцы, которые продаются в стране новыми.

Трансмиссия скутера максимально упрощена благодаря тому, что двигатель расположен сзади и он фактически является рычагом подвески, на котором заднее колесо качается вверх-вниз. Маленькие колеса (обычно 10 – 12 дюймов) и пластиковый корпус, закрывающий техническую начинку и ноги водителя – это уже, так сказать, вторичные видовые признаки.

Читайте также: Без бензина: альтернативный электротранспорт

Современные скутеры – это надежные, безопасные и неприхотливые лошадки для активных горожан всех возрастов, однако этот транспорт отнюдь не дешевый: даже китайский стоит в мотосалоне от $1000, а цена на японские и европейские модели легко достигает $3000. Поэтому если рассматривать скутер как временную замену автомобилю в пору дефицита бензина, то есть смысл говорить только о подержанных экземплярах.

Основной компонент любого скутера – двигатель с трансмиссией в одном блоке.

Ценовой лимит, который мы установили на уровне $400 – порядка 12 000 грн., на самом деле лежит на грани приемлемого. За близкие к этой сумме деньги можно приобрести как скутер, недавно привезенный из Японии или Кореи, так и изрядно измученный украинскими дорогами и многократно отремонтированный здесь же. То есть, имея подобный бюджет, нужно покупать скутер с максимальным вниманием и осторожностью. Мы бы советовали делать такую ​​покупку в специализированной фирме, где б/у скутеры проходят предпродажную подготовку у опытных специалистов и где предоставляется хоть небольшая гарантия.

Топ-5 достойных скутеров за $400

Honda Dio

Это буквально классика жанра, ведь модель Dio просто повсюду. Скорее всего, в нашем ценовом диапазоне это будет поколение AF 35 или Dio предыдущей генерации AF 27 – однако в очень хорошем состоянии. За малую массу (65 кг) и мощный двухтактный двигатель (7,2 л.с.) эту модель часто называют спортивной. Это не очень хорошо для покупателя, ведь именно Dio 35 часто покупают молодые “джигиты”, которые быстро убивают скутер и продают его в таком виде.

Honda Dio: маленькая, легкая, надежная и широко распространена. Но одноместная и не очень дешевая.

Эта "Хонда" маленькая, так что не удивительно, что она считается одноместной. Но есть багажник под сиденьем и большой пластиковый карман под рулем.

Honda Lead

Более солидная двухместная модель На указанные деньги можно будет выбрать Lead в поколении AF20. Этот двухместный мопед уже не очень модный, но комфортабельный и отличается запасом прочности, имеет надежную раму и рычажную переднюю подвеску, приспособленную к плохим дорогам.

Honda Lead: двухместная, крепкая, комфортабельная. Однако экземпляры свежих поколений дорогие, а старые версии в большинстве своем очень изношены.

То есть надо понимать, что несмотря на тот же минимально возможный на скутерах 50-кубовый двигатель, Honda Lead – представитель "большого" класса в сегменте скутеров начального уровня.

Читайте также: Нужны ли водителю скутера "техпаспорт" и "права"

Suzuki Let`s

Еще одна классическая для мирового мотопрома 50-кубовая модель. Компактный скутер вполне справедливо считается одноместным, но в этих пределах он достаточно практичный и крепкий.

Suzuki Let`s: прямой аналог Dio, но дешевле из-за меньшей надежности и распространенности.

Рекомендуется выбирать Let`s первых генераций, ведь начиная с четвертой модель начали комплектовать четырехтактным двигателем, который за выделенную сумму будет уже в нехорошем состоянии – а ремонт четырехтактников, как известно, дело недешевое.

Viper Storm

Китайцев в категории подержанных скутеров немного, ведь они не так живучи, как аналогичные "японцы". Десять-пятнадцать лет назад в Украине под маркой Viper продавалось несколько моделей, среди которых, пожалуй, наиболее распространенным был Storm – довольно почтенный (96 кг), с четырехтактным двигателем, вместительным багажником и полноценным двухместным сиденьем.

Viper Storm: удобный, большой, в новом состоянии пользовался популярностью. Но после многолетней эксплуатации создает владельцу много хлопот.

Интересно, что некоторое количество 50-кубовых "Штормов" в стране имеет на самом деле 150-кубовый двигатель. Но с надежностью и долговечностью проблема у обеих версий скутера.

Kanuni 50 QT

Еще один китаец, в целом аналогичный ”Шторму”. Двигатель также четырехтактный, но сиденье не такое большое, хотя и не одноместное. Скутер не любит больших нагрузок, ведь качество материалов даже у ответственных деталей невысокое.

Китайская марка Kanuni продавала скутеры нескольких моделей. На вторичном рынке их сегодня немного и состояние экземпляров не очень хорошее

Советуем покупать эту модель Kanuni только с малым пробегом и в хорошо сохранившемся состоянии, поскольку изнашивается она все сразу, и если уж назревает вопрос ремонта, то он будет глобальным.

Рекомендация “Авто 24”

Указанный здесь бюджет покупки – минимальный, так что ищите в первую очередь экземпляр в возможно лучшем техническом состоянии, отставив на второй план соображения моды и богатства комплектации. Ведь несмотря на внешнюю “несерьезность” этого вида транспорта, хлопот с ремонтами он может доставлять вполне по-взрослому. И в отношении аппетита двигателя: минимальный расход топлива (не уровне 2 – 3 л/100 км) скутеры демонстрируют только при умеренном стиле езды и в полностью исправном состоянии. В то время как двигаться они могут и в полу убитом виде.

Читайте также: В английской ретро-коллекции нашли странный мотоцикл МТ-11 "Днепр"