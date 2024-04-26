Китайська компанія Zongshen подала документи на схвалення типу для новенької пари підготовлених до випуску 149-кубових мотоциклів під брендом брендом "Zonsen".

Очікується, що двоколісні машини, кожна з яких має назву ZS150, матиме розмір Grom і буде конкурувати з Honda та CFMoto. Про це пише Cycle World.

Саме з цих знаменитих байків запозичено окремі елементи, у т.ч. ретро-стилю: знавці мототехніки знайдуть в китайських новачках риси оригінальної Honda Monkey 1961 року чи успішної в останнє десятиліття Grom.

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З правдивих джерел стало відомо, що документи схвалення типу містять усі основні специфікації для двох моделей. Як і CFMoto Papio CL і SS, один є машиною в стилі трейл, а інший є реплікою на ретро-спортбайк.

Zongshen ZS150 B з елементами ретро-стилю і як 150cc конкурент Grom. Фото: Zongshen

А ось під обшивкою вони ідентичні. Одноциліндрові двигуни мають діаметр отвору 57 мм, що відповідає Papio, але там, де CFMoto має хід 49,4 мм, мотоцикли Zongshen мають кидок приблизно 58,4 мм, що дозволяє досягти загальної потужності 149 куб. Додаткові 13 куб.см порівняно з 126-кубовими машинами CFMoto допомагають Zongshens досягти піка в 10,5 к.с., що трохи більше, ніж 9,4 к.с. Papio.

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При цьому обидва байки трохи важчі за машини CFMoto: модель у стилі трейл досягає 120 кг, а версія для перегонів — 121 кг. Для порівняння, кожна з двох моделей Papio важить 114 кг. Як і CFMotos, кожен Zongshen ZS150 використовує 12-дюймові колеса, обтягнуті гумою 120/70 спереду та 130/70 ззаду. Підвіска складається з перевернутих вилок спереду та моноамортизаторів ззаду, знову ж таки, як у CFMotos, а гальма мають диски на кожному кінці зі стандартною ABS.

Версія ZS150 і справді більше схожа на Honda Monkey або CFMoto Pappio CL. Фото: Zongshen

У зовнішньому вигляді оголена версія ZS150 черпає натхнення з Monkey і Gorilla від Honda, створюючи більше атмосфери 60-х чи 70-х років, ніж Papio CL, натхненний 1980-ми. Однак є сучасні штрихи, включаючи характерний дизайн фар з відкритим обручем світлодіодних ходових вогнів над крихітним основним світловим блоком.

Honda Monkey миттєво стала хітом, коли її знову представили в 2018 році (зліва) та CFMoto Pappio SS, що вже продається в США (праворуч). Колаж: Авто24



Версія з обтічником зі словом «Vintage» на обтічнику насправді виглядає менш старомодною. Додавання бічних панелей і одномісного хвостового блоку, а також нижні, вужчі дуги з дзеркалами на кінці створюють інтригуючий стиль із натяком на ретрофутуризм у стилі стімпанк.