Прихильників квадроциклів для сільськогосподарських робіт чи бажаючих мати класичний мотоцикл для вулиці бренд Honda сповна вдовольнить модельною лінійкою 2024 року.

На днях Honda America анонсувала три нових моделі квадроциклів, а також показала дві свої найпопулярніші моделі miniMOTO – Monkey та Super Cub C125. Акценти у квадроциклах виробник зробив саме на їх використанні у фермерських господарствах.

Лінійку "квадриків" поповнюють моделі FourTrax Recon, TRX250X і TRX90X. Скажімо, Recon розробники рекомендують для використання на фермах. Цей сільський роботяга отримав 229-кубовий двигун з електричною трансмісією і кнопковим перемикачем. Для шанувальників класики є традиційна коробка передач з ножним перемиканням передач.

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Хот-доги бувають не лише з сосискою! Наприклад, на WOG з'явились хот-доги з кебабом із духмяними травами, приготованим за класичним рецептом. Кебаби на WOG бувають яловичі чи курячі. Обидва дуже смачні. Рекламна інформація

Кольористика тут на усі смаки. FourTrax Recon можна замовити у кольорах Avenger Red, Black Forest Green або Krypton Green. Ціни стартують з 4799 доларів.

Щодо моделей TRX250X і TRX90X, то зовні вони схожі, але відрізняються тим, що перша має двигун об’ємом 229 куб. см з ручним зчепленням, тоді як TRX90X оснащена меншим двигуном об’ємом 86 куб.см з напівавтоматичною трансмісією. Обидва продаються в кольорах Nitro Red або Solstice Orange.

Квадроцикли 2024 модельного року розраховані на різні потреби, під різні фінансові можливості і смаки покупців. Фото: Honda

Ціни на TRX250X починаються від 5399 доларів, а цінник на менш потужний TRX90X бере відлік з 3499 доларів.

Два мотоцикли, що почнуть продаватися у 2024 році, повертають шанувальників двоколісної техніки до стилю початку другої половини минулого століття.

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Новачок-довгожитель Monkey належить до групи компактних байків. Він має оновлений двигун об’ємом 124 куб. см з уприскуванням палива та гальмами з ABS. Його можна замовити в кольорах перлинна туманність червона, перлинно-чорний за ціною від 4299 доларів. В продаж надійде у вересні.

Розробників Honda потягнуло у ретроспадщину: просто так задля забаганок у фахівців такого рівня нічого не робиться… Фото: Honda

Щодо Super Cub C125, то це найбільш знаковий мотоцикл виробника, який Honda коли-небудь мала з моменту його запуску в 1958 році. За цей час продано більше 100 мільйонів таких байків.

Модель 2024 року також оснащена чотиритактним двигуном об’ємом 124 куб. см з уприскуванням палива. Тут є електричний стартер, а ось з приводу кольору, то продається виключно у перламутрово-сірих барвах. Буде доступний з жовтня за 3899 доларів.