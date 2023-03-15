Компанія Honda показала інноваційні подушки безпеки для мопедів та мотоциклів.

Принцип роботи ейрбега зображено на патентних зображеннях. У першому випадку подушка розкривається перед водієм, а в другому - за спиною, і в обох версіях вона обвиває торс, забезпечуючи захист грудей та спини при падінні з байка.

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Ейрбег від'єднується від транспортного засобу, а зворотний клапан не дозволяє йому здутися. Нині технологія перебуває в ранній стадії розробки.

Honda залишається одним із першопрохідників у галузі пасивної безпеки для двоколісних транспортних засобів. Ще в 2006 році японська компанія запропонувала технологію фронтального ейрбега для мототехніки, хоча масового поширення за роки вона так і не набула - єдиним мотоциклом з такою опцією залишається Gold Wing.

Новий патент було зареєстровано в Індії, на нього звернув увагу портал Autocar India. Як і традиційні автомобільні подушки безпеки, ейрбег для мотоцикла розкривається при аварії, але в нього інша форма: він обвиває водія спереду та ззаду, забезпечуючи захист торса та спини, а потім від'єднується від транспортного засобу та поглинає енергію удару об землю. Після падіння подушка поступово здувається.

У розробці є два варіанти розміщення ейрбега. В одному випадку він розташований у передній частині сидіння між ніг водія. У другому варіанті він знаходиться за водієм, між ним і місцем для пасажира. Другий варіант Autocar India вважає зручнішим.

Так чи інакше, поки що технологія лише запатентована і на те, щоб впровадити її на серійні байки, може піти не один рік. Може бути й так, що Honda зовсім відкладе цю ідею у довгий ящик.