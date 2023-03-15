Компания Honda показала инновационные подушки безопасности для мопедов и мотоциклов.

Принцип работы эйрбега изображен на патентных изображениях. В первом случае подушка раскрывается перед водителем, а во втором – за спиной, и в обеих версиях она обвивает торс, обеспечивая защиту груди и спины при падении с байка.

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Эйрбег отсоединяется от транспортного средства, а обратный клапан не позволяет ему сдуться. В настоящее время технология находится на ранней стадии разработки.

Honda остается одним из первопроходцев пассивной безопасности для двухколесных транспортных средств. Еще в 2006 году японская компания предложила технологию фронтального эйрбега для мототехники, хотя массового распространения за годы она так и не получила – единственным мотоциклом с такой опцией остается Gold Wing.

Новый патент был зарегистрирован в Индии, на него обратил внимание портал Autocar India. Как и традиционные автомобильные подушки безопасности, эйрбег для мотоцикла раскрывается при аварии, но у него другая форма: он обвивает водителя спереди и сзади, обеспечивая защиту торса и спины, затем отсоединяется от транспортного средства и поглощает энергию удара о землю. После падения подушка постепенно сдувается.

В разработке есть два варианта размещения эйрбега. В одном случае он расположен в передней части сиденья между ног водителя. Во втором варианте он находится за водителем, между ним и местом для пассажира. Второй вариант Autocar India считает более удобным.

Так или иначе, пока технология запатентована и на то, чтобы внедрить ее на серийные байки, может уйти не один год. Может быть и так, что Honda совсем отложит эту идею в длинный ящик.