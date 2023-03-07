Автономна платформа може перевозити до 900 кг вантажу.

Honda Motor Company показала перед офіційною презентацією у США фото та відео автономного робочого транспортного засобу WALL-E третього покоління. Легка вантажівка розроблена для будівельної галузі та може перевозити в кузові до 900 кг.

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У порівнянні з другим покоління, яке пройшло випробування на будівельному майданчику на південному заході Сполучених Штатів, компанія суттєво покращила характеристики транспорту:

Збільшила розмір платформи – тепер поміщаються два піддони, збільшена вантажопідйомність (900 кг)

Більша швидкість в автономному режимі – до 16 км/год

Збільшений розмір батареї та довший час роботи (до 10 годин)

Розширені функції уникнення для інших транспортних засобів, які зупинилися на дорозі

Нижня платформа для полегшення завантаження та покращеної ергономіки

Новий автономний прототип Honda буде представлений у Лас-Вегасі цього місяця, де компанія сподівається залучити будівельні компанії, зацікавлені в дослідженні польових випробувань.