Автономна платформа може перевозити до 900 кг вантажу.
Honda Motor Company показала перед офіційною презентацією у США фото та відео автономного робочого транспортного засобу WALL-E третього покоління. Легка вантажівка розроблена для будівельної галузі та може перевозити в кузові до 900 кг.
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У порівнянні з другим покоління, яке пройшло випробування на будівельному майданчику на південному заході Сполучених Штатів, компанія суттєво покращила характеристики транспорту:
- Збільшила розмір платформи – тепер поміщаються два піддони, збільшена вантажопідйомність (900 кг)
- Більша швидкість в автономному режимі – до 16 км/год
- Збільшений розмір батареї та довший час роботи (до 10 годин)
- Розширені функції уникнення для інших транспортних засобів, які зупинилися на дорозі
- Нижня платформа для полегшення завантаження та покращеної ергономіки
Новий автономний прототип Honda буде представлений у Лас-Вегасі цього місяця, де компанія сподівається залучити будівельні компанії, зацікавлені в дослідженні польових випробувань.