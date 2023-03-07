Автономная платформа может перевозить до 900 кг груза.

Honda Motor Company показала перед официальной презентацией в США фото и видео автономного рабочего автомобиля WALL-E третьего поколения. Легкий грузовик разработан для строительной отрасли и может перевозить в кузове до 900 кг.

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По сравнению со вторым поколением, прошедшим испытание на строительной площадке на юго-западе Соединенных Штатов, компания существенно улучшила характеристики транспорта:

Увеличила размер платформы – теперь помещаются два поддона, увеличена грузоподъемность (900 кг).

Большая скорость в автономном режиме – до 16 км/ч

Увеличенный размер батареи и длительное время работы (до 10 часов)

Расширенные функции избегания других транспортных средств, которые остановились на дороге

Нижняя платформа для облегчения загрузки и улучшенной эргономики

Новый автономный прототип Honda будет представлен в Лас-Вегасе в этом месяце, где компания надеется привлечь строительные компании, заинтересованные в исследовании полевых испытаний.