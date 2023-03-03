Довіра до нових технологій падає швидкими темпами, і звинувачують у цьому число аварій із піонерами галузі.

Дедалі більше людей бояться безпілотних автомобілів. Незважаючи на теоретичну привабливість технології, на практиці вона поки що не виправдовує очікування і навіть лякає, з'ясувала Американська автомобільна асоціація (ААА) під час чергового дослідження.

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Лише дев'ять відсотків опитаних американців зазначили, що готові довіритись автономному транспортному засобу, тоді як 68 відсотків зізналися у страху перед безпілотниками.

Показник у 68 відсотків — найвищий із колись отриманих в опитуваннях за діючою методологією ААА. З 2020 року довіра до безпілотників поступово зростала: три роки тому за такий варіант проголосували 12 відсотків американців, 2021 року — 14 відсотків, а 2022-го — 15 відсотків. Частка тих, хто відчуває страх, зменшилася з 59 відсотків у 2020 році до 55 відсотків у 2022-му.

Тепер же видно зворотну тенденцію. Експерти пояснюють її великою кількістю аварій через надмірну довіру технологіям, які поки що не готові до повної автономії. Водночас вони зазначають, що не очікували такої різкої зміни настроїв.

Водіїв, як і раніше, вводять в оману гучні імена технологій — наприклад, ProPILOT та Pilot Assist. Близько 22 відсотків американців помилково вважають, що вони можуть керувати автомобілем без участі і навіть без контролю з боку людини. Ще 10 відсотків зізналися у цікавому ірраціональному страху: вони бояться, що сучасна безпілотна машина самостійно їздитиме, доки вони сплять.