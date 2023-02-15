Роботаксі поки що возять на роботу співробітників компанії, яка виробляє ці транспортні засоби - Zoox.

Розробник автономних робототаксі Zoox, який є частиною електронного гіганта Amazon, оголосив про початок регулярного маршруту своїм безпілотним таксі в Каліфорнії (США).

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Наприкінці 2020 року Zoox вперше показав повністю електричний автономний шаттл з акумулятором ємністю 133 кВт/год. На ньому компанія вивчала реальні дані про дороги у Каліфорнії, де проходили тести.

Компанія стверджує, що ці транспортні засоби проїхали понад мільйон автономних миль через Сан-Франциско, Лас-Вегас і Сіетл. У липні минулого року Zoox стала першою компанією, яка самостійно сертифікувала повністю автономний пасажирський електромобіль відповідно до Федеральних стандартів безпеки автомобільних транспортних засобів (FMVSS).

А тепер Zoox оголосив, що його роботаксі вперше почали виконувати поїздки з працівниками дорогами Каліфорнії.



Керівники Zoox були одними з перших пасажирів під час перших поїздок робототаксі в Каліфорнії. Згідно з дозволом на тестування від DMV, роботаксі можуть працювати як порожніми, так і з пасажирами співробітників Zoox – замовити таксі іншим людям поки що неможливо.

З цієї весни штатні працівники компанії матимуть доступ до поїздок на роботаксі між офісами у Фостер-Сіті, Каліфорнія, у робочий час. Одночасно транспортні засоби продовжуватимуть збирати дані про дороги.

Наступним кроком Zoox стане можливість використання робототаксі для усіх бажаючих, але компанія не вказала, коли це почнеться.