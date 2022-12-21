Це чорно-білий круглий знак з трикутниками посередині.

На німецькій автомагістралі A9 між Мюнхеном та Інгольштадтом дорожники встановили нові знаки. Вони не призначені ні для водіїв, ні для пішоходів, йдеться на порталі radioarabella.de.

Круглий дорожній знак діаметром 70 см має чорно-білий малюнок з трикутників без будь-яких піктограм та написів. Він буде орієнтиром для автономних транспортних засобів, керованих комп'ютером. За даними Autobahndirektion Südbayern, 13 знаків будуть розміщені на автомагістралях A9 та A93 навколо розв'язки автобана Холледау на відстані близько 2,5 км.

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Міністерство транспорту Німеччини оголосило автомагістраль A9 цифровим випробувальним майданчиком для автономних транспортних засобів, і ці дорожні знаки повинні допомогти безпілотникам з високою точністю визначати своє місцезнаходження.

Завдяки цим знанням автономні транспортні засоби легше синхронізуватимуться. Для водіїв ці знаки нічого не означають.