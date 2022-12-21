Это черно-белый круглый знак с треугольниками посередине.

На немецкой автомагистрали A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом дорожники установили новые знаки. Они не предназначены ни водителям, ни пешеходам, говорится на портале radioarabella.de.

Круглый дорожный знак диаметром 70 см содержит черно-белый рисунок из треугольников без каких-либо пиктограмм и надписей. Он будет ориентиром для автономных транспортных средств, управляемых компьютером. По данным Autobahndirektion Südbayern, 13 знаков будут размещены на автомагистралях A9 и A93 вокруг развязки автобана Холледау на расстоянии около 2,5 км.

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Министерство транспорта Германии объявило автомагистраль A9 цифровой испытательной площадкой для автономных транспортных средств и эти дорожные знаки должны помочь беспилотникам с высокой точностью определять свое местонахождение.

Благодаря этим знаниям автономные транспортные средства будут легче синхронизироваться. Для водителей эти знаки ничего не означают.