Работакси пока возят на работу сотрудников компании, производящей эти транспортные средства – Zoox.

Разработчик автономных робототакси Zoox, являющийся частью электронного гиганта Amazon, объявил о начале регулярного маршрута своим беспилотным такси в Калифорнии (США).

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В конце 2020 года Zoox впервые показал полностью электрический автономный шаттл с аккумулятором емкостью 133 кВт/ч. На нем компания изучала реальные данные о дорогах в Калифорнии, где проходили тесты.

Компания утверждает, что эти транспортные средства проехали более миллиона автономных миль через Сан-Франциско, Лас-Вегас и Сиэтл. В июле прошлого года Zoox стала первой компанией, самостоятельно сертифицировавшей полностью автономный пассажирский электромобиль в соответствии с Федеральными стандартами безопасности автомобильных транспортных средств (FMVSS).

А теперь Zoox объявил, что его роботы впервые начали совершать поездки с работниками по дорогам Калифорнии.



Руководители Zoox были одними из первых пассажиров во время первых поездок роботакси в Калифорнии. Согласно разрешению на тестирование от DMV, роботакси могут работать как пустыми, так и с пассажирами сотрудников Zoox – заказать такси другим людям пока невозможно.

С этой весны штатные работники компании будут иметь доступ к поездкам на роботакси между офисами в Фостер-Сити, Калифорния, в рабочее время. Одновременно транспортные средства будут продолжать сбор данных о дорогах.

Следующим шагом Zoox станет возможность использования роботакси для всех желающих, но компания не указала, когда это случится.