Доверие к новым технологиям падает быстрыми темпами, и обвиняют в этом число аварий с пионерами отрасли.

Все больше людей боятся беспилотных автомобилей. Несмотря на теоретическую привлекательность технологии, на практике она пока не оправдывает ожидания и пугает, выяснила Американская автомобильная ассоциация (ААА) во время очередного исследования.

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Только девять процентов опрошенных американцев отметили, что готовы довериться автономному транспортному средству, в то время как 68 процентов признались в страхе беспилотников.

Показатель у 68 процентов — самый высокий из полученных в опросах по действующей методологии ААА. С 2020 года доверие к беспилотникам постепенно росло: три года назад за такой вариант проголосовали 12 процентов американцев, в 2021 году — 14 процентов, а в 2022 году — 15 процентов. Доля испытывающих страх уменьшилась с 59 процентов в 2020 году до 55 процентов в 2022-м.

Теперь же видна обратная тенденция. Эксперты объясняют ее большим количеством аварий из-за чрезмерного доверия технологиям, которые пока не готовы к полной автономии. В то же время они отмечают, что не ожидали такого резкого изменения настроений.

Водителей по-прежнему вводят в заблуждение громкие имена технологий – например ProPILOT и Pilot Assist. Около 22 процентов американцев ошибочно полагают, что они могут управлять автомобилем без участия и даже без контроля со стороны человека. Еще 10 процентов признались в интересном иррациональном страхе: они боятся, что современная беспилотная машина будет самостоятельно ездить, пока они спят.