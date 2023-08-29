Поклонников квадроциклов для сельскохозяйственных работ или желающих иметь классический мотоцикл для улицы бренд Honda вполне удовлетворит модельной линейкой 2024 года.

На днях Honda America анонсировала три новых модели квадроциклов, а также показала две самые популярные модели miniMOTO – Monkey и Super Cub C125. Акценты в квадроциклах изготовитель сделал именно на их использовании в фермерских хозяйствах.

Линейку "квадриков" пополняют модели FourTrax Recon, TRX250X и TRX90X. Скажем, Recon разработчики рекомендуют использовать на фермах. Этот деревенский работяга получил 229-кубовый двигатель с электрической трансмиссией и кнопочным переключателем. Для поклонников классики есть традиционная коробка с ножным переключением передач.

Читайте также Honda покажет новый малокубатурный мотоцикл

Хот-доги бывают не только с сосиской! К примеру, на WOG появились хот-доги с кебабом с ароматными травами, приготовленным по классическому рецепту. Кебабы на WOG бывают говяжьи или куриные. Оба очень вкусны. Рекламная информация

Цвет здесь на все вкусы. FourTrax Recon можно заказать в цветах Avenger Red, Black Forest Green или Krypton Green. Цены стартуют с 4799 долларов.

Что касается моделей TRX250X и TRX90X, то снаружи они схожи, но отличаются тем, что первая имеет двигатель объемом 229 куб. см с ручным сцеплением, в то время как TRX90X с полуавтоматической трансмиссией оснащена двигателем с объемом 86 куб.см. Оба продаются в цветах Nitro Red или Solstice Orange.

Квадроциклы 2024 модельного года рассчитаны на разные потребности, под разные финансовые возможности и вкусы покупателей. Фото: Honda

Цены на TRX250X начинаются от 5399 долларов, а ценник на менее мощный TRX90X берет отсчет с 3499 долларов.

Два мотоцикла, которые начнут продаваться в 2024 году, возвращают поклонников двухколесной техники к стилю начала второй половины прошлого столетия.

Читайте также Honda разрабатывает подушки безопасности для мотоциклов

Новичок-долгожитель Monkey принадлежит к группе компактных байков. Он имеет обновленный двигатель объемом 124 куб. см с впрыском топлива и тормозами ABS. Его можно заказать в цветах жемчужная красная туманность, жемчужно-черный по цене от 4299 долларов. В продажу поступит в сентябре.

Разработчиков Honda потянуло в ретронаследие: просто так ради прихотей у специалистов такого уровня ничего не делается… Фото: Honda

Что касается Super Cub C125, то это самый знаковый мотоцикл производителя, который Honda когда-либо имела с момента его запуска в 1958 году. За это время продано более 100 миллионов таких байков.

Модель 2024 также оснащена четырехтактным двигателем объемом 124 куб. см с впрыском топлива. Здесь есть электрический стартер, а вот по поводу цвета, то продается исключительно в перламутрово-серых красках. Будет доступен с октября по 3899 долларов.