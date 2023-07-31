Японский производитель начнет август с презентации нового байка, который будет выпускать на своем дочернем заводе в Индии.

Покажут новичка 2 августа. Предварительная продажа на индийском рынке начнется в ближайшие недели, но поставки следует ожидать не раньше ноября-декабря. О сроках экспортной отгрузки на мировые рынки пока не сообщается, они будут значительно позже.

И хотя характеристики не озвучены, ожидается приход байка в сегменте 150-180 "кубиков". В этой размерной группе Honda имеет модель Unicorn 160 с двигателем на 162,7 куб. см и Hornet 2.0 на 184,4 куб. см. Будущий байк будет иметь один из этих двигателей.

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Напомним, мотор объемом 162,7 куб. см, на котором работает Honda Unicorn 160, представляет собой одноцилиндровый агрегат с воздушным охлаждением. Он способен развивать максимальную мощность 12,73 л. и крутящий момент 14 Нм. Двигатель объемом 184,4 куб. см в Hornet 2.0 также одноцилиндровый с воздушным охлаждением и может развивать 17,03 л.с. с крутящим пиковым моментом 16,1 Нм.

Новая модель может стать промежуточной между Unicorn 160 и Hornet 2.0, выпускаемыми в диапазоне 160-180 "кубиков". Коллаж Авто24

Появилась информация, что Honda представит новый мотоцикл SP160 на базе Unicorn, поскольку 160-й самый массовый среди существующих мотоциклов японского бренда и в этом классе остается в спросе наиболее рейтинговым.

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Вероятно, что будущая серия SP160 будет оснащена большим топливным баком, цифровой приборной панелью и полностью светодиодной фарой. Передний дисковый тормоз получит одноканальный АБС и подвеску с моноамортизатором сзади, что обеспечит лучшую управляемость и устойчивость.