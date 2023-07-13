U-Treasure Of Japan предлагает индивидуальные кольца под брендом Honda за 943 доллара. На изготовленное из платины кольцо может быть нанесено до восьми символов и один из 12 логотипов Honda.

Помимо мотоциклов и автомобилей, Honda производит всевозможные вездеходы и силовую технику. Его продукция высоко ценится и поддерживается лояльной клиентской базой, которая включает сообщество людей с татуировками логотипа Honda. Однако если у вас есть отвращение к нанесению чернил или вы просто хотите чего-то более утонченного, японский U-Treasure имеет именно то, что нужно в виде кольца Honda.

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Это как раз то, чтобы продемонстрировать свою привязанность своей половинке и любимому авто. Изготовлен из платины, того же материала, который используется в каталитических нейтрализаторах, воспринимайте его как катализатор страсти, разделенной с вашим дорогим любимым и всем, что касается Honda.

Кольца имеют простую отдельную ленту с одним из 12 рисунков, выгравированных внутри. Варианты включают в себя несколько логотипов Honda и H, один для Honda Prelude, Beat, логотип DOHC VTEC и один для Civic Type R и Acura Integra Type R.

Хотя кольца не производятся Honda, они официально лицензированы компанией. Уже одно это должно заставить ваше сердце ускоряться, как приближающаяся к финишу Acura NSX. Цены начинаются от 132 000 иен или от 943,65 долларов по текущему обменному курсу. На сайте не упоминается, доступны ли планы оплаты, однако там указано, что доставка занимает шесть недель, а это значит, что вам нужно будет спланировать заранее, если вы захотите заказать набор.

Honda не первый автопроизводитель, лицензирующий свое название на ювелирное изделие. Aston Martin недавно сотрудничал с Girard-Perregaux над часами Laureato Green Ceramic, а Land Rover объединился с Bramford для выпуска часов с ограниченной серией.