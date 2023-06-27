Honda объявила об отзыве 1,3 миллиона автомобилей из-за неработающих камер. Кампания коснулась трех моделей разных лет выпуска.

Из-за неисправного разъема кабеля связи изображение с камеры может не передаваться на дисплей, что негативно влияет на безопасность, пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Подавляющее большинство проблемных автомобилей было продано в Штатах: там в сервисные центры Honda приглашают 1,2 миллиона владельцев.

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Около 88 тысяч машин с проблемными камерами заднего вида будут отремонтированы в Канаде и еще 16 тысяч – в Мексике. Речь идет о минивэнах Honda Odyssey 2018-2023 годов выпуска, кроссоверов Pilot 2019-2022 годов и Passport 2019-2023 года. В сервисных центрах дилеры заменят жгут проводов, соединяющий камеру с салонным дисплеем, и обеспечат правильное подключение.

В позапрошлом году японская марка продлила гарантийный срок машин с таким дефектом. С мая 2017 года, как заявляла сама Honda, она получила почти 274 тысячи гарантийных претензий от владельцев, которые жаловались на неработающие камеры. При этом сообщений о смертях или травмах не было.

В ноябре 2022 года владельцы пикапов Honda Ridgeline жалобами добились объявления отзыва из-за этой проблемы. Тогда Honda согласилась отремонтировать 117 445 пикапов, выпущенных в период с 29 октября 2015 года по 1 июня 2019 года. Дело, однако, было не в разъеме, а в том, что провода со временем перетирались и могли оборваться.